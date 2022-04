Neue Rolle: Starmania-Moderatorin Arabella Kiesbauer heuert am "Traumschiff" an

Kapitän Florian Silbereisen hat ja kürzlich versprochen, dass künftig noch mehr prominente Schiffsgäste anheuern werden, mit denen man nicht rechnet. Und siehe da, ein Überraschungsgast sticht mit dem Dampfer in See und nimmt Kurs auf Mauritius.

Nämlich Moderatorin Arabella Kiesbauer! Sie verkörpert in der Oster-Episode (am 17. April um 20.15 Uhr in ORF 2) Monika Bach.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass "Das Traumschiff" nach Mauritius fährt: Bereits 1995 reiste Heinz Weiss (89, †2010) als Kapitän Heinz Hansen dorthin und 2014 Sascha Hehn (67) als Kapitän Victor Burger.

Noch ist nicht wirklich etwas über Kiesbauers Rolle bekannt, man darf also gespannt sein.