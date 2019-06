Neue Liebe für Primaballerina Maria Yakovleva

Zur Eröffnung der Belvedere-Vodka-Open-Air-Bar „B under the trees“ im Wiener Volksgarten tummelten sich auch Primaballerina Maria Yakovleva und – an ihrer Seite – der fesche Brand Manager von Julius Meinl, Philipp Bierbaum.

Maria ist seit Herbst 2018 ja Ambassadorin von Julius Meinl und so haben sich die beiden kennengelernt. Aber erst als die Beziehung mit Tänzer Richard Szabó in die Brüche ging, kam man sich näher. Seit drei Monaten sind die beiden ein Paar.

Aufgrund einer Verletzung muss die Ballerina derzeit leider bis September pausieren, aber: „Ich versuche immer alles positiv zu sehen, so haben wir jetzt mehr Zeit, uns besser kennen zu lernen.“