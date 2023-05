Nationalteam-Kickerin Laura Feiersinger: "Mama und Oma sind meine Heldinnen"

Oma und die Berge

Zur Oma geht’s für Laura auch gleich mal, wenn sie einen ihrer doch eher seltenen Heimatbesuche in Salzburg macht. "Nach einem leckeren Essen bei ihr geht es direkt ab in die Berge."

Dort zieht es sie generell eigentlich immer hin. "Im Sommer lieben wir es, zusammen Ausflüge in die Berge zu unternehmen. Gemeinsame Zeit ist für uns, da ich meist weit weg von zu Hause bin, etwas ganz Besonderes. Das Miteinander und der Zusammenhalt sind die wichtigsten Werte in unserer Familie. Auch Traditionen wie Osterjause oder Adventsingen haben in meiner Familie eine große Bedeutung."