Nächster Karriere-Erfolg für Starkoch Alexander Kumptner

Der österreichische Starkoch Alexander Kumptner (39) bekommt eine Vorabend-Show bei Sat.1. "Doppelt kocht besser" läuft ab dem kommenden Montag (4. Juli) montags bis freitags jeweils um 19.00 Uhr. Sat.1 beschreibt den Gag an der neuen Kochsendung: "Am Herd steht nicht ein Profi, sondern ein Mensch, der eher wenig Erfahrung beim Kochen hat. Aber das kulinarische Greenhorn ist nicht allein. Via Knopf im Ohr bekommt es Tipps und Hilfestellungen."

Alexander Kumptner: Österreichischer Starkoch erhält Sat.1-Show

Paare, Eltern und Kinder, Geschwister oder Freunde - in all diesen Konstellationen finden sich hier Kandidaten: Einer, der Ratschläge gibt, und einer, der das recht oder schlecht ausführen soll. In einer Blindverkostung am Ende des Wettkampfs entscheiden Alexander Kumptner und die nicht kochenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer schließlich, welche Kreation gelungen ist und welche nicht.