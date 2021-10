Warum er mit 81 immer noch unterwegs ist, ist schnell erklärt. „Es macht mir Spaß und ich kenne die Leute alle, wir unterhalten uns. Ich sehe das nicht so als Arbeit, sondern als Treffen, wo man halt die Leute, die man jahrelang kennt, wiedersieht“, so der gebürtige Wiener, der am liebsten mit seiner Vespa von Termin zu Termin rauscht.

Seine Bilder, die er jetzt im Fotobuch „Momente der österreichischen Zeitgeschichte“ (edition a; 28 Euro) selektiv zusammengefasst hat, zeichnet vor allem aus, dass sie nicht gestellt, sondern eben Momentaufnahmen sind. Er hatte sie wirklich alle vor der Kamera.