Nach Taxi-Ärger: Alfons Haider kündigt Großes an
Als Mörbisch-Intendant Alfons Haider vor etwa zwei Wochen mit dem Zug am Wiener Hauptbahnhof ankam, wollte er nur noch eines: ab ins Taxi und nach Hause. Doch das entpuppte sich dann als große Herausforderung. Das Problem: Haider hatte kein Bargeld dabei und wollte mit Karte zahlen.
"Die weigern sich, mich zu fahren, erstens wegen Karte und zweitens weil es nur eine 19-Euro-Fahrt ist in den siebten Bezirk", meldete er sich verärgert auf seinem Instagram-Profil.
Doch dann hatte der Moderator und Musicalsänger eine Idee und verwandelte seinen Ärger in ein kreatives Video. Er dichtete den ESC-Song von Cosmo, "Tanzschein", kurzerhand zum "Taxischein" um.
"Ich springe ins Taxi meiner Wahl, doch hinterm Steuer wartet ein riesengroßer Wutanfall", singt er da, hat aber schlussendlich die Lösung parat. "Ich mache einen Taxischein, jetzt muss ich streng sein. Einen Taxischein, sonst komm ich nie heim".
Und auch Cosmo selbst findet die Idee "genial", wie er kommentierte.
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