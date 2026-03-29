Nach Taxi-Ärger: Alfons Haider kündigt Großes an

Als Mörbisch-Intendant Alfons Haider vor etwa zwei Wochen mit dem Zug am Wiener Hauptbahnhof ankam, wollte er nur noch eines: ab ins Taxi und nach Hause. Doch das entpuppte sich dann als große Herausforderung. Das Problem: Haider hatte kein Bargeld dabei und wollte mit Karte zahlen.

"Die weigern sich, mich zu fahren, erstens wegen Karte und zweitens weil es nur eine 19-Euro-Fahrt ist in den siebten Bezirk", meldete er sich verärgert auf seinem Instagram-Profil.

Doch dann hatte der Moderator und Musicalsänger eine Idee und verwandelte seinen Ärger in ein kreatives Video. Er dichtete den ESC-Song von Cosmo, "Tanzschein", kurzerhand zum "Taxischein" um.