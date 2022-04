Nach Starmania-Aufregung: Melissa Naschenweng rockt ihre Heimat

"Ich freue mich so sehr. Endlich darf man wieder ein bissl was tun und in der Heimat ist es noch einmal schöner, wenn man was tun darf", meinte sie ganz begeistert. "Ich habe mir schon oft überlegt, ob ich nicht einmal da in der Nähe ein Open-Air starten werde - mit Band, weil da klingts natürlich auch nochmal anders. Also, das ist schon sehr hochwertig geworden."