Nach Schumacher-Outing: "Dancing Stars"-Profi steht zu seiner Homosexualität

Nachdem sich Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher am Wochenende als homosexuell geoutet hatte, fasste jetzt auch ein österreichischer Promi Mut und tat es ihm gleich. "Ich will nach über 30 Jahren endlich voll und ganz mein Leben leben", schreibt "Dancing Stars"-Profi Herby Stanonik in einem Instagram-Posting, das er mit den Worten "I'm Coming Out" beginnt.