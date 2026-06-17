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Austropromis

Nach Österreich-Sieg: Dr. Bohl bringt WM-Hymne heraus

Der Kabarettist Paulus Bohl hat ein lustiges Lied zu Ehren von Marko Arnautovic aufgenommen.
17.06.2026, 10:31

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Ein Mann im Smoking hält einen gelben Pfannenwender in der Hand.

Nachdem Österreich das WM-Spiel gegen Jordanien 3:1 gewonnen hat, ist ganz Österreich im Fußballfieber. Auch Kabarettist Paulus Bohl aka Dr. Bohl hat sich davon anstecken lassen und gleich eine WM-Hymne kreiert - und das sogar mit einem speziellen Gaststar.

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Denn zu Beginn des Videos sagt Fußballstar Marko Arnautovic: "Heast. Bohl, Ozwickta. Was ist jetzt? Wir brauchen einen WM-Song. Let's Go!"

Deshalb hat Bohl den Song natürlich auch "Marko for President" genannt. "Und wenn wir den Schaß gewinnen, gibt's nur eine Konsequenz: Marko for President", singt er da etwa ganz euphorisch.

Erleichterung nach dem Auftakt-Sieg: "Bei der WM ist die Anspannung eine andere"

"Gemma Burschen, das wird unser Sommer", spornt Paulus Bohl die österreichische Nationalmannschaft nochmal extra für die nächsten Spiele an.

Fußball-WM Kabarett Österreich Marko Arnautovic Jordanien
kurier.at, SW  | 

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