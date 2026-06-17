Nach Österreich-Sieg: Dr. Bohl bringt WM-Hymne heraus

Nachdem Österreich das WM-Spiel gegen Jordanien 3:1 gewonnen hat, ist ganz Österreich im Fußballfieber. Auch Kabarettist Paulus Bohl aka Dr. Bohl hat sich davon anstecken lassen und gleich eine WM-Hymne kreiert - und das sogar mit einem speziellen Gaststar.

Denn zu Beginn des Videos sagt Fußballstar Marko Arnautovic: "Heast. Bohl, Ozwickta. Was ist jetzt? Wir brauchen einen WM-Song. Let's Go!"

Deshalb hat Bohl den Song natürlich auch "Marko for President" genannt. "Und wenn wir den Schaß gewinnen, gibt's nur eine Konsequenz: Marko for President", singt er da etwa ganz euphorisch.