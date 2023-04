Musicalstar Lukas Perman sattelt um: Er hat eine Berufsausbildung abgeschlossen

"Meine Verbindung zu Pferden begleitet mich schon seit meiner Kindheit an. Die Faszination dieser sensiblen Tiere liegt in ihrer unverstellten, unmittelbaren Wahrhaftigkeit und machen sie so zu einem einzigartigen Co-Coach. Sie spiegeln die wahre, innere Haltung und offenbaren damit unverfälscht, was oft von der ,Ratio' verblendet wird", so Perman.

Ab sofort kann man also Coaching-Stunden bei Perman "und meinem 4-beinigen Co-Coach bei einem Thema, das du gerne reflektieren möchtest", buchen.