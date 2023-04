Warum Musical-Star Mark Seibert am liebsten Kollege Lukas Perman heiraten würde

„Man sagt ja, wahre Liebe gibt es eh nur unter Männern. In vielerlei Hinsicht haben wir ziemlich ähnliche Ansichten über Dinge und ich habe das Gefühl, dass wir uns privat ergänzen können. Sehr oft haben wir in langen Abenden Gespräche geführt. Lukas hat mir hie und da eine neue Sichtweise auf gewisse Dinge gegeben und das fand ich immer spannend“, so Mark, der derzeit im Musical „Rebecca“ als Maxim de Winter im Wiener Raimund Theater zu sehen ist.

Am 22. April stehen sie in der Wiener Halle F wieder gemeinsam auf der Bühne, und zwar mit ihrem Programm „Noch immer ... Ziemlich gute Freunde“. Im Sommer ist Mark Seibert vorm Schloss Schönbrunn drei Tage in „Elisabeth“ als Tod zu sehen und Lukas Perman ist ab 13. Juli bei den Seefestspielen Mörbisch im Musical „Mamma Mia!“ mit dabei.