Puls4-Moderatorin Johanna Setzer erwartet ein Baby

Puls4-Moderatorin Johanna Setzer ist schwanger. Die persönlichen Neuigkeiten teile sie am Sonntag mit ihren Followerinnen und Followern auf Instagram. "Endlich darf ich es euch sagen: Baby Nr. 2 ist unterwegs...in meinem Herzen ist es aber unser 4. Kind (Anmerkung: Setzers Partner nahm zwei Kinder mit in die Beziehung). Wenn man Glück nicht in Worte fassen kann", kommentierte sie ein Foto von sich.

Der Kronen Zeitung verriet Setzer den Geburtstermin: Demnach wird das Kind im März erwartet. Bis Ende des Jahres sei sie noch in ihrer Sendung "Café Puls" zu sehen.