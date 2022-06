Moderator Thomas Kamenar verlässt nach fast 20 Jahren Ö3

"Mein halbes Leben habe ich mich gefreut, Euch fast täglich zu begleiten. Dieser Abschied ist für mich ein sehr emotionaler, er soll aber ein Neuanfang sein. In meinen Sendungen übernehmen talentierte Kolleginnen das Ruder und ich mache mich auf, um mein Leben, und das meiner Familie, in neue Gewässer zu steuern. Es gibt noch so viele Geschichten die ich erzählen möchte und auch werde. Vielen Dank für die schönen Stunden mit Euch."