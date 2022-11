Model Barbara Meier ist wieder Mama geworden

Große Freude bei Model Barbara Meier und Unternehmer Klemens Hallmann. Die beiden sind wieder Eltern geworden. Ihr Töchterchen Emilia Elise hat vor wenigen Tagen gesund und munter das Licht der Welt erblickt.

"Die letzten Tage haben wir ganz bewusst in Ruhe als Familie verbracht und unser neues Familienmitglied willkommen geheißen", sagt sie gegenüber Style Up Your Life.

"Jetzt ist sie bereit, auch dem Rest der Welt Hallo zu sagen."

Vor rund zwei Jahren wurden die beiden Eltern von Tochter Marie-Therese. "Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft."