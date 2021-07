Mit diesem Musiker hat sich die Zwillingsschwester von Mirjam Weichselbraun verlobt

Wo und wann die Hochzeit stattfinden wird, soll in den nächsten Wochen entschieden werden. "Im Endeffekt überlasse ich das der Melanie, wo sie dann heiraten will", kehrte Papilaya den Gentleman hervor.

Und auch beruflich läuft es für den leidenschaftlichen Musiker nun wieder an. "Ja es geht endlich wieder los und es gibt einige Gigs". Am 4. August tritt er zum Beispiel bei den Floating Concerts auf der Alten Donau in Wien auf.