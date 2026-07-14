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Austropromis

Missy May mit emotionalen Worten zum 17. Geburtstag ihrer Tochter Marie

Missy May und ihre Tochter Marie sind ein Herz und eine Seele. Das drückt die Sängerin jetzt auch mit Worten aus.
14.07.2026, 12:00

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Zwei grinsende Personen in Gryffindor-Kleidung umarmen sich und halten Zauberstäbe vor einer Backsteinwand.

Die Sängerin und Musicaldarstellerin Missy May hat sich jetzt in einem emotionalen Instagram-Posting an ihre Tochter Marie gewandt, die heute, Dienstag, ihren 17. Geburtstag feiert. „Die Zeit ... sie rennt ... so unaufhaltsam! Heute steht eine junge Frau vor mir, die ihr ganzes Leben vor sich hat“, schreibt sie und kommt ins Schwärmen.

„Eine mutige, liebenswerte Frau mit dem Herz am rechten Fleck! Eine Frau, die schwächere Mitglieder der Gesellschaft immer beschützt und sich vor sie stellt, wenn es eng wird!“

Ihre Tochter habe sowohl „viel Schönes, aber auch viele schwere Stunden durchlebt! Jede dieser Stunden hat dich stark gemacht und gleichzeitig so weich und liebevoll!“

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Und dann gibt sie ihr noch auf den Weg mit: „Wir sind unendlich stolz auf dich und lieben dich mehr, als wir es je sagen könnten! (...) Und jetzt breite deine Flügel aus und flieg.“

kurier.at, SW  | 

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