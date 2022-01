Auf dem roten Teppich von "Miss Saigon": Wie die Promis mit Liebeskummer umgehen

Die ganz große Liebe, Schmetterlinge im Bauch, Gefühle, die einen fast zerspringen lassen – und dann kommt alles anders, als man denkt oder hofft – die Liebe währt doch nicht ewig ...

Im Wiener Raimund Theater spielt’s nach dem vierten Anlauf jetzt endlich das Musical "Miss Saigon". Zahlreiche Promis wollten sich die tragische Liebesgeschichte zwischen dem vietnamesischen Barmädchen Kim und dem US-Soldaten Chris nicht entgehen lassen.

Und da kamen Erinnerungen an eigene vergangene Liebesschmerzen hoch. "Der Liebeskummer war jedes Mal eine Riesen-Tragödie, sonst wäre ich vermutlich keine Tragödin geworden. Liebeskummer ist, glaub ich, so ziemlich das Schlimmste und wenn er dann auch noch so ungerecht herbeigeführt wird wie durch einen Krieg... Das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Aber meine Oma konnte mir diese Geschichte noch erzählen", so SOKO-Donau-Schauspielerin Lilian Klebow.