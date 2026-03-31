Mirjam Weichselbraun ging bei Polar-Challenge an ihre Grenzen

Wochenlang trainierte Moderatorin Mirjam Weichselbraun (44) für ein ganz besonderes Abenteuer. Denn sie wollte einmal ein bisschen Polarluft schnuppern. Also ging es für sie ab nach Norwegen, genauer gesagt in den Ort Finse, wo auch die Profis für Polarexpeditionen trainieren.

"Ich wusste, dass dieser Trip eine Challenge wird, mental und physisch, aber genau darum ging es", schreibt Weichselbraun auf Instagram zu einem Video, das Bilder zeigt, wo einem schon beim Zuschauen kalt wird.