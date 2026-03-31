Mirjam Weichselbraun ging bei Polar-Challenge an ihre Grenzen
Wochenlang trainierte Moderatorin Mirjam Weichselbraun (44) für ein ganz besonderes Abenteuer. Denn sie wollte einmal ein bisschen Polarluft schnuppern. Also ging es für sie ab nach Norwegen, genauer gesagt in den Ort Finse, wo auch die Profis für Polarexpeditionen trainieren.
"Ich wusste, dass dieser Trip eine Challenge wird, mental und physisch, aber genau darum ging es", schreibt Weichselbraun auf Instagram zu einem Video, das Bilder zeigt, wo einem schon beim Zuschauen kalt wird.
An diesem Ort wurden übrigens auch Szenen für den Eisplaneten Hoth aus Star Wars gedreht. "Diese Reise hat sich auch ein wenig wie ein Film angefühlt. Ich konnte so viel mitnehmen und hab so viel gelernt, auch über mich und freu mich darauf, ein paar Eindrücke mit euch zu teilen."
Einige ihrer Lernerfahrungen waren etwa, dass Langlaufen schwerer ist, als es aussieht und dass es sich bei einer Windstärke von 90 km/h anfühlt wie -17 Grad Celsius.
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