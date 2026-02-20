Mirjam Weichselbraun ab sofort Tiroler Ehrenzeichen-Trägerin

Anlässlich des 216. Todestages des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer sind am Freitag in der Innsbrucker Hofburg wieder die "Ehrenzeichen" des Landes Tirol verliehen worden. Elf Personen aus Tirol und Südtirol wurden ausgezeichnet. Unter den Geehrten waren Moderatorin Mirjam Weichselbraun, "Stanglwirtin" Maria Hauser-Seibl und der Südtiroler Künstler Gotthard Bonell. Auch der Seniorchef der Innsbrucker Glockengießerei, Christof Grassmayr, erhielt ein Ehrenzeichen.

Die 44-jährige in Innsbruck geborene Weichselbraun, die auch als Schauspielerin und Synchronsprecherin über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist, wurde für ihr "herausragendes Wirken zum Wohle des Landes" ausgezeichnet. Bei der Verleihung hielt sie stellvertretend für die Geehrten die Dankesrede. Die Moderatorin und vielfache Romy-Preisträgerin, die etwa seit vielen Jahren durch die ORF-Tanzshow "Dancing Stars" und den Opernball führt, lebt mit ihrer Familie hauptsächlich in London.

Über eine Auszeichnung konnten sich bei der Verleihung im Riesensaal der Hofburg zudem der Südtiroler Priester Toni Fiung, die langjährige Präsidentin der Selbsthilfe Tirol, Maria Grander, oder die Ökologin und ehemalige Präsidentin der Freien Universität Bozen, Ulrike Tappeiner, freuen. Auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Tourismus wurden geehrt: So erhielt der Ischgler Touristiker Alfons Parth eine Auszeichnung, wie auch Franz Tschiderer, langjähriger Obmann des Tourismusverbands Serfaus-Fiss-Ladis. Zudem wurde mit Hans K. Reisch, der Vorstandsvorsitzende von Spar Österreich, geehrt. Der Unfallchirurg und Gründer der Medalp Imst, Alois Schranz, erhielt ebenfalls ein Ehrenzeichen.