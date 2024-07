Minister Alexander Schallenberg findet die Salzburger Festspiele "gut für die Seele"

"Dem Glauben ihrer Gründer an die Kraft der Kunst gerade in schwierigen Zeiten verdanken die Salzburger Festspiele ihre Existenz und ihre künstlerische Seele. Ganz in diesem Sinne sind für Bundesminister Alexander Schallenberg engagierte Pflege und dynamische Weiterentwicklung der internationalen Kulturbeziehungen wichtiger und unverzichtbarer Teil der österreichischen Außenpolitik“, hieß es in der Einladung.

Der Minister bat gemeinsam mit dem Direktorium der Salzburger Festspiele, Kristina Hammer, Markus Hinterhäuser und Lukas Crepaz, Donnerstagabend zum Empfang ins Große Festspielhaus.

Die Gäste: