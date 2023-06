Mini-Tantiemen für großen Film: Was Verena Altenberger mit "Mission Impossible" verdient

Als der Action-Streifen "Mission Impossible - Rogue Nation" 2005 in Wien gedreht wurde, bekam auch Schauspielerin Verena Altenberger eine kleine Rolle.

"Ich wurde von meiner Agentur im August des letzten Jahres zum Casting geschickt, da junge Schauspielerinnen gesucht wurden, die in einer Filmszene in der Oper zu sehen sein sollten. Vor Ort am ersten Drehtag als ich gerade in einer Reihe mit meinen Kolleginnen stand, ist dann Christopher McQuarrie, der Regisseur, zu mir gekommen und hat gesagt: ,Du siehst so österreichisch aus. Komm mit.'", erzählte Altenberger damals gegenüber dem Magazin "News".

Sie durfte dann die Assistentin des Staatsoperndirektors spielen und lernte auch Hauptdarsteller Tom Cruise kennen. "Er hat sich kurz bei mir vorgestellt, hat ein wenig mit mir geplaudert und ein paar Witze gemacht. Er war sehr nett und entspannt", erzählte sie über ihn.

Spannende Fakten über "Mission Impossible"

Tom Cruise organisierte beim Dreh in Wien und London einen VW Bus mit Kaffeemaschine und einem Ober, um die Crew täglich mit Kaffee zu versorgen.

Über 200 Crewmitglieder waren beim Wien-Dreh mit dabei, wobei die Produktion der Filmfirma Paramount geschätzte 4 Millionen Euro in der Hauptstadt investiert hat.

Tom Cruise und Ving Rhames sind die einzigen Schauspieler, die bisher in allen sechs "Mission: Impossible"-Teilen zu sehen waren. Beide spielen natürlich auch im 7. Teil mit.

„Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning Teil Eins“ startet am 8. Juli 2023 in den heimischen Kinos.

Der sechste Teil "Mission: Impossible - Fallout" aus dem Jahr 2018 konnte das bislang höchste Einspielergebnis von allen Teilen von mehr als 791 Millionen US-Dollar erwirtschaften.

Recht lukrativ dürfte der Filmdreh für Altenberger aber nicht gewesen sein, denn auf Twitter postete sie jetzt einen Kontoauszug, auf dem 25 Cent für den Film eingetragen waren.