Milliardärin Heidi Horten hat noch Überraschungen

Im Saal auch Seitenblicker Purzl Klingohr, der vor 48 (!) Jahren einen Safari-Film für die Hortens in Kenia drehte: "Ich war damals ganz am Anfang und habe mir für diesen tollen Job extra einen Anzug und einen Mantel ausgeborgt, damit ich vor den reichen und berühmten Auftraggebern nicht gar so armselig dastehe."