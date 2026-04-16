Michael Mittermeier über Humor, Meinungsfreiheit und Morddrohungen

Seit fast 40 Jahren steht der gebürtige Bayer Michael Mittermeier auf der Bühne und gilt als der „Godfather der deutschen Stand-up-Comedy“. Kürzlich zelebrierte er seinen 60. Geburtstag mit einer „epischen“ Feier, wie in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (immer sonntags um 18.30 Uhr) erzählt. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Michael Mittermeier

Thema mit dem Älterwerden hat er übrigens keines. „Es ändert sich ja nichts, denn nach der Feier ist vor dem Spiel“, meint er schmunzelnd. Und er machte sich selbst, aber auch Wien, ein besonderes Geschenk – nämlich den „Lucky Punch Comedy Club“. Viel Aufwand und noch mehr Herzblut hat er in den Keller des Café Prückel gesteckt, denn dort ist der Club, der heute, Donnerstag, eröffnet, beheimatet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Michael Mittermeier vor seinem neuen Comedy-Club

„Die Lage ist ja fast wie am Broadway. Michael Niavarani ist mit dem Simpl mein Nachbar, mein Lieblingsnachtlokal ist das Café Engländer und das Prückel ist eines meiner favourite Cafés ever! Also, es geht nicht besser.“ Bespielt wird der Club mit „Mixed Shows“ von bereits erfahrenen Comedians und Open-Mic-Abende, an denen sich junge Talente ausprobieren können. Fürs Publikum ist es eine Überraschung, wer auftreten wird, denn die Künstler und Künstlerinnen werden vorab nicht angekündigt. Wie Mittermeier erzählt, haben aber auch schon Kapazunder wie eben Michael Niavarani, oder auch Josef Hader und Gernot Kulis, ihr Interesse bekundet.

Wundertüte „Die Zuschauer haben dann eine Wundertüte. Wir garantieren, dass wir jeden Abend eine geile Show machen. Wir schauen, dass wir die Leute so zusammenstellen, dass es auf jeden Fall jeden Abend eine geile Show ist. Das Ding ist, du kaufst das Ticket für: heute gehe ich zum Lachen. Und nicht: heute gehe ich zu dem oder zu der“, erklärt Mittermeier. „Stand-up-Comedy ist grad total hip bei den Jungen. Ich mache das seit 40 Jahren und jetzt bin ich wieder hip“, lacht er. Der Humor hat sich übrigens laut Mittermeier im Laufe der Jahre nicht verändert, denn „wenn etwas lustig ist, dann ist es lustig. Es wird zu viel darüber nachgedacht: Hat sich der Humor verändert? Die Gesellschaft verändert sich, die Welt, aber das hat sie immer gemacht.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Michael Mittermeier im "Herrlich ehrlich - Menschen hautnah"-Gespräch mit Lisa Trompisch

Über die von einigen Kolleginnen und Kollegen geäußerte Kritik, es gebe keine Meinungsfreiheit mehr, kann er nur den Kopf schütteln. Morddrohungen „Der Punkt ist, es gibt keine eingeschränkte Redefreiheit. Du kriegst halt einen Shitstorm, wenn du etwas sagst, was die Leute nicht mögen. Aber das Krasse ist, dass ich die ärgsten Beschimpfungen von genau solchen Leuten bekomme, die sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Ich erhalte Todes- und Morddrohungen, wie ,wir schlagen dich zusammen’ oder ,deine Familie soll sterben‘. Also, ich höre mir diese Scheiße an. Und dann muss ich mir auch noch von denen anhören, es gebe keine Meinungsfreiheit?! Ihr habt das alles sagen können. Ich habe auch niemanden von euch angezeigt. Ich blockiere nur manchmal Leute, denn beschimpfen lassen muss ich mich nicht.“

Er lasse sich auch nicht einschüchtern, denn „wenn du anfängst, Angst zu haben, dann haben die anderen gewonnen“, so Mittermeier. Der erfolgreiche Comedian hat auch gute Tipps für den Nachwuchs parat. „Bleib bei dir selbst, schau nicht zu sehr, was andere machen. Jeder hat etwas in seinem Leben, das nur er oder sie hat“, so Mittermeier. „Der Haupttipp an die Jugend ist: Spielt so viel ihr könnt. Geht in alle Open Mics, die ihr findet. Es macht keinen Sinn, dass du dich fünf Monate hinsetzt und Texte schreibst und dann glaubst, jetzt hab ich 20 Minuten, jetzt schau ich mal auf eine Bühne. Schreibe ein paar Ideen auf und geh damit zu einem Open Mic.“ Er möchte dann in weiterer Folge, genau wie in seinem Club in München, auch in Wien Workshops anbieten. „Es gibt ja auch Leute, die noch nie auf einer Bühne waren. Der erste Schritt ist immer ein bissl schwieriger. Diese Workshops machen dann Comedians. Wir werden hier sicher auch noch Österreicherinnen und Österreicher finden, die das dann abhalten und coachen können.“