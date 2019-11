Mentalist Thorsten Havener: Wie dieser Mann unsere Gedanken liest

„Schauspieler nutzen das ja auch, wie etwa Anthony Hopkins in ,Das Schweigen der Lämmer’. Warum wirkt er in diesem Film so wahnsinnig bedrohlich, gruselig und grausam?“ Verblüffende Antwort: „Er blinzelt kein einziges Mal.“

Der Mensch mit dem höchsten Status bestimmt auch über die Zeit. "Das heißt, der Chef eines Konzerns darf später in ein Meeting kommen und früher gehen, ohne sich rechtfertigen zu müssen."

Wer lügt, hat Stress.

Was bestimmt viele interessiert, kann man eigentlich Lügen enttarnen, gibt es fixe Anzeichen dafür, dass jemand die Unwahrheit sagt? Nicht ganz, wie Havener verrät, aber, man kann nach Anzeichen von Stress suchen.

"Ein Anzeichen von Stress wäre zum Beispiel, wenn jemand anfangen würde, öfter zu blinzeln als vorher. Wenn man nicht mehr wegschaut, sondern die ganze Zeit Blickkontakt hält, dann wäre das ein Anzeichen dafür, dass derjenige mit irgendetwas wahnsinnig beschäftigt ist, den Eindruck wahren möchte. Denn entgegen dem, was immer gesagt wird: Wir schauen dem anderen meistens immer in die Augen, wenn wir lügen und eben nicht weg. Wir gucken weg, wenn wir überlegen, die Antwort suchen. Wenn ich also nicht weggucke, dann suche ich die Antwort nicht, dann ist sie wahrscheinlich vorgefertigt", so der Körpersprachenexperte.

Schulter, Hände und Füße können gute Hinweise geben.

Heißer Tipp: Auch die Schulter beobachten. Wenn nämlich eine Schulter nach vorne geht, kann das ein Zeichen für Distanzaufbau sein.

Aber auch die Hände und Füße können Hinweise geben. "Unheimlich oft verlagern sich Nervositätssignale von den Händen auf die Füße. Das heißt, es kann sein, dass Sie das Bedürfnis haben, mit den Händen auf den Tisch zu trommeln, weil Sie eben nervös sind. Aber, das Gegenüber würde das ja dann sehen. Also fangen Sie an, mit den Füßen zu wippen."

Hier gilt aber: "Wenn ich jetzt fünf, sechs Dinge sehe, ist das noch immer kein Zeichen dafür, dass Sie lügen. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass Sie unheimlich gestresst sind und es nicht unbedingt kundtun wollen."

Viele Füllwörter können ein Hinweis für eine Lüge sein.

Auch die Sprache, beziehungsweise, wie man etwas sagt, kann Aufschluss geben. "Wenn man auf die Betonung hört und wie die Geschichte erzählt wird, ob viele Füllwörter drinnen sind, dann kann man schon sehr verlässlich merken, ob jemand das ernst meint, oder nicht. Und vor allem, wenn sich jemand an jedes Detail erinnert, denn wenn Sie lügen, dann sind Sie so im Konstruieren, dass Sie immer weiter konstruieren."

Atemübungen gegen Stress.

Apropos Stress, gerade in Zeiten wie diesen, sind viele sehr getresst, vielleicht auch manchmal überfordert. Auch hier hat Havener gute Tipps parat. Das Einfachste ist dreimal ein- und ausatmen.

"Wenn Sie merken, es stresst Sie irgendetwas total, dann liegt es daran, dass Sie mit Ihren Gedanken bei all den Dingen sind, die noch zu erledigen sind. Sie können aber nicht gedanklich an zwei Orten gleichzeitig sein. Das heißt, wenn Sie sich gedanklich mit der Zukunft beschäftigen und, dass man das eigentlich nicht bewältigen kann, dann sind Sie in diesem Moment gerade handlungsunfähig. Das heißt, eine Methode, die darin besteht, mich direkt in den Moment reinzubringen, wäre dann wichtig", so der Mentalist.

Und so eine Methode kann sein, sich einfach mal im Raum umzuschauen und bestimmte Dinge wahrzunehmen. Vielleicht, wieviele Glühbirnen der Kronleuchter hat, oder welche Ohrringe das Gegenüber trägt, oder welche Uhr.