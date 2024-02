Meisterkonditor Antonio Bachour auf Genuss-Tour durch Wien

Ein besonders süßer Austausch fand jetzt in Wien statt. Denn der Konditor und "World’s Best Pastry Chef" Antonio Bachour kam von Miami nach Wien, um sich ein Bild von den österreichischen Süßspeisen zu machen. "Es ist wichtig, stets über den eigenen Tellerrand hinauszublicken und sich von anderen Kulturen inspirieren zu lassen", so Bachour.