Medium Rosalinde Haller laut Sender gestorben

"Liebe Freunde, ich möchte mich für all die schönen Jahre von ganzem Herzen bedanken. Der Krebs hat wieder zugeschlagen und ich will nicht mehr kämpfen. Die Ärzte geben mir ein paar Wochen oder Tage. Es ist alles gut und ich gehe mit Freude zu meinen Lieben. Auf Wiedersehen." Mit dieser Nachricht verabschiedete sich die bekannte Kartenlegerin, Hellseherin und Astrologin Rosaline Haller vor wenigen Tagen von ihren Facebook-Fans. Am Mittwoch verstarb sie nach schwerer Krankheit.

Der Sender "TV21 Austria" - jener Sender, mit dem sie in letzter Zeit am häufigsten zusammengearbeitet hatte - postete ein Video ihrer letzten Worte.