„McLeods Töchter“: Simmone Jade Mackinnon tanzte in Wien an

Die australische Serien-Heldin Simmone Jade Mackinnon (in „McLeods Töchter“) wird den Dancer-against-Cancer-Ball am Samstag in der Hofburg eröffnen. Und sie wird auch den "myAid"-Award an Andrea Pape, die die Facebook-Gruppe "Brustkrebs Österreich" betreut, vergeben.

Obwohl Mackinnon eine Ballettschule besuchte und als professionelle Tänzerin arbeitete, wollten die Schritte bei der ersten Probe „noch nicht so ganz im Kopf bleiben – ich habe seit 25 Jahren nicht mehr getanzt und ich hatte Jetlag. Ich hoffe, das wird noch besser." Das Thema Krebs geht der Ex-Verlobten des Hollywoodstars Jason Momoa (Aquaman) nahe. „Jeder kennt irgendjemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der damit zu tun hat. Mein Vater kämpft seit zwölf Jahren dagegen an.“ „Aber es geht ihm gut“, wirft ihr 8-jähriger Sohn Madigan ein. „Er lebt damit“, so Mackinnon.