Martina Reuter ist bei ihrer Bodybuilding-Karriere weiterhin auf Erfolgskurs. Bei der Bodybuilding-Europameisterschaft in Santa Susanna stellte sich die bekannte TV-Moderatorin erstmals der internationalen Elite – und sorgte auf Anhieb für Aufsehen. Bodybuilding-EM in Spanien: Top 13 Rund 1.500 Athlet:innen aus ganz Europa kämpften an diesem Wochenende um die begehrten Titel. Die 46-Jährige, die sich durch ihre außergewöhnliche körperliche Transformation auch außerhalb Österreichs einen Namen gemacht hat, erreichte dabei als einzige Österreicherin im Teilnehmerfeld in der Kategorie "Fit Model" einen tollen Platz unter den Top 13 Europas.

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Insgesamt trat Reuter gleich in drei Kategorien an: Fit Model über 1,72 m

Fit Model Masters (ab 35 Jahre)

Bikini-Klasse (ab 45 Jahre) In einer der Kategorien gehörte Reuter zu den ältesten Teilnehmerinnen. "Das ist mehr als ein Wettkampf – das ist ein Statement: Alles ist möglich, in jedem Alter", erklärte sie nach ihrem Erfolg im Gespräch mit der Zeitung Bild. Begleitet wurde sie auf diesem Weg von ihrem Mann und Personal Trainer Vladi Pavlic.