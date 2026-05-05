Martina Reuter: Überraschender Erfolg bei Bodybuilding-Europameisterschaft 2026
Martina Reuter ist bei ihrer Bodybuilding-Karriere weiterhin auf Erfolgskurs. Bei der Bodybuilding-Europameisterschaft in Santa Susanna stellte sich die bekannte TV-Moderatorin erstmals der internationalen Elite – und sorgte auf Anhieb für Aufsehen.
Bodybuilding-EM in Spanien: Top 13
Rund 1.500 Athlet:innen aus ganz Europa kämpften an diesem Wochenende um die begehrten Titel. Die 46-Jährige, die sich durch ihre außergewöhnliche körperliche Transformation auch außerhalb Österreichs einen Namen gemacht hat, erreichte dabei als einzige Österreicherin im Teilnehmerfeld in der Kategorie "Fit Model" einen tollen Platz unter den Top 13 Europas.
Insgesamt trat Reuter gleich in drei Kategorien an:
- Fit Model über 1,72 m
- Fit Model Masters (ab 35 Jahre)
- Bikini-Klasse (ab 45 Jahre)
In einer der Kategorien gehörte Reuter zu den ältesten Teilnehmerinnen. "Das ist mehr als ein Wettkampf – das ist ein Statement: Alles ist möglich, in jedem Alter", erklärte sie nach ihrem Erfolg im Gespräch mit der Zeitung Bild. Begleitet wurde sie auf diesem Weg von ihrem Mann und Personal Trainer Vladi Pavlic.
Vor 20 Monaten noch 120 Kilogramm
Innerhalb von nur acht Monaten bestritt Reuter bereits drei Bodybuilding-Wettkämpfe. Ende März erreichte sie beim IFBB Diamond Cup in Klagenfurt in der Kategorie "Fit Model" den 1. Platz. Auch beim Beginner Cup schaffte sie es ganz nach oben aufs Stockerl.
Bemerkenswert ist, dass Reuter vor 20 Monaten noch über 120 Kilogramm wog und sich auf Instagram eine Curvy-Community aufgebaut hat. Mittlerweile gibt sie ihren Followern Tipps zum Abnehmen. Sie selbst verlor innerhalb kürzester Zeit 53 Kilogramm.
Wie sie das schaffte? Laut eigenen Aussagen verzichtete sie vollständig auf Alkohol und stark verarbeitete Lebensmittel und stellte ihre Ernährung grundlegend um. Parallel dazu widmete sie sich intensivem Krafttraining und Bodybuilding. Vor ihrer Transformation war Reuter als Curvy-Model und TV-Persönlichkeit bekannt.
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