Martin Ho feierte VIP-Eröffnung im sagenumwobenen X-Club

In ist, wer drin ist, hieß es jahrelang im X-Club in der Wiener Wollzeile 19. Ein schwarzer Schlüssel öffnete das Tor, nur Mitglieder und deren Freunde durften rein. Am Mittwoch öffneten sich, nach einer Umbauphase, wieder die Pforten, diesmal aber einer etwas breiteren Öffentlichkeit.

Der umstrittene Szene-Gastronom Martin Ho möchte zu den Wurzeln als Ausstellungs-Space zurückkehren. Es solle wieder ein Anziehungspunkt für Kunstliebhaber werden. Eine "einzigartige Melange aus Kunst, Barkultur und Design", wie er erklärt.