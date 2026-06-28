Marina Hoermanseder gibt Gesundheits-Update zu Sohn Fritzi

Vor einigen Tagen hat die Designerin Marina Hoermanseder öffentlich gemacht, dass sie ihren 40. Geburtstag auf der Kinderstation im Spital verbringen musste, da ihr Sohn Fritzi (2) dort sein muss.

Via Instagram hat sie jetzt ein Update gegeben, was ihrem kleinen Sohn fehlt. „Fritzi konnte plötzlich nicht mehr gehen und hatte Schmerzen im Bein und hatte hohes Fieber … nach Bluttests und MRT war die Diagnose Osteomyelitis“ (Knochenmarksentzündung - Anm. d. Red.).

Für Hoermanseder, die auch noch die fünfjährige Tochter Lotti hat, ist die Zeit organisatorisch und emotional äußerst herausfordernd. „Am meisten hat mich emotional gemacht, dass wir in genau dem Krankenhauszimmer lagen, wo ich mit Fritz mit 3 Wochen mit RSV-Virus lag und ganze Nacht das Alarmpiepsen der Maschinen hinter mir hatte“, schreibt sie.