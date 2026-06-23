Sorge bei Marina Hoermanseder: Sohn Fritzi liegt seit einer Woche im Spital

"Nicht auf meiner Bingo Card: Meinen 40. Geburtstag auf der Kinderstation zu verbringen", schreibt Designerin Marina Hoermanseder auf Instagram. Die Modeschöpferin hatte vergangenen Freitag ihren runden Geburtstag, den sie aber aus familiären Gründen nicht so feiern konnte, wie sie sich das vorgestellt hatte.

Denn ihr zweijähriger Sohn Fritzi liegt bereits seit über einer Woche im Krankenhaus, lässt sie ihre Follower wissen. "Ich habe alle Anrufe und Nachrichten zu meinem Geburtstag gesehen, aber die Kraft und Zeit (noch) nicht gefunden zurückzurufen oder zu antworten", schreibt sie.