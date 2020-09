Marianne Mendt wird 75: „Die Zahl ist mir herzlichst wurscht“

Wie ist Corona für Sie?

Traurig, einfach nur traurig. Es herrscht Hilf- und Ratlosigkeit. Meine Band und ich mussten viel absagen. Es war ja eine große Geburtstagsgala in der Stadthalle geplant. Mit Freunden, Schülern und Entdeckungen wie Ina Regen, Viktor Gernot, Marina & The Kats, 5/8erl in Ehr’n und und und. Das holen wir im Juni 2021 nach. Zu meinem 70er saß ich in einem kleinen verschwiegenen Lokal, als plötzlich der Viktor Gernot mit 30-Mann-Big Band reinkam und groß aufspielte. Das war was!

Was sind Ihre Pläne?

Die große Sehnsucht, seit ich mit vier Jahren wusste, ich werde Sängerin, hat sich seit sieben Jahrzehnten nicht verändert: Ich möchte a wirklich guade Jazzerin werden. Mein Idol ist und bleibt seit damals die Ella Fitzgerald.

Gibt’s auch politische Idole?

Ich bin parteilos, aber ich ergreife Partei. So Kaliber wie Erwin Pröll und Michi Häupl fehlen mir sehr. Die verstanden und schätzten einander ja auch über alle ideologische Grenzen perfekt.

Derzeit wird Wien, wo Sie die meiste Zeit des Jahres leben, vom Bundeskanzler abwärts ziemlich arg zerzaust.

Ja, und das gefällt mir gar nicht. Wien ist so eine liebenswerte, schöne und großartige Stadt. Es wäre mir sehr recht, wenn das auch so bliebe.