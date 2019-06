Mariam Battistelli: Aida als Traumrolle

Apropos früh: Mariam Battistelli wusste schon in sehr jungen Jahren, welche berufliche Richtung sie einschlagen wollte. „Ich wollte immer etwas mit Musik oder Sport machen.“ Dass sich die talentierte Sopranistin dann für die Musik entschied, hat sie auch ihrer Oma zu verdanken. „Der Vater meiner Großmutter war Opernsänger, ein Bariton. Sie hatte immer diese Erinnerungen in ihrem Kopf und auch in ihrem Körper. Sie bewegte sich so toll und ich war von ihr immer verzaubert. Sie gab ihre Leidenschaft für Musik an mich weiter.“

Übrigens auch die Passion für klassischen Gesang: „Ich sang Gospel bevor ich damit begann, Opern zu singen. Ich mag Beyoncé und Whitney Houston ( 2012) auch sehr gerne oder R&B und Hip Hop – das ist großartig. Aber die Leidenschaft, die mir meine Großmutter weitergab, war größer und stärker.“