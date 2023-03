Marco Pogos erstes Mal im Schloss Schönbrunn

Einmal musste sie leider schon verschoben werden, aber am 29. April wird Gery Keszlers große Benefizshow „Austria for Life“ zugunsten von „Österreich hilft Österreich“ endlich vorm Schloss Schönbrunn stattfinden.

Das Spektakel wird mit viel prominenter Unterstützung entscheidende Momente auf dem Weg zur österreichischen Demokratie aufzeigen.

„Es ist wichtig, dass wir in unsicheren Zeiten, vor allem nach so Jahren wie Covid, auch bewusst das Schöne feiern und es auch zulassen und aktiv dafür sorgen, dass es uns durchdringt. Wenn wir schöne Dinge vernachlässigen, die uns glücklich machen, dann passiert das Gegenteil. Wir werden grantig und mieselsüchtig, wir werden egoistisch und wir werden auch nicht mehr die Kraft aufbringen, dass man den Schwächeren in der Gesellschaft hilft“, so Keszler.

Jetzt wurden in Schönbrunn auch gleich zwei Werbespots dafür aufgezeichnet.

Eine Premiere für Politiker und Musiker Marco Pogo, denn er war noch nie im Schloss. „Nur einmal im Park laufen und einmal am Christkindlmarkt saufen“, meinte er schmunzelnd.

Bei der Show wird er übrigens die Rolle des Nestroy übernehmen. „Nestroy war ja ein ziemlicher Rabauke. Er hat sich immer wieder in Schwierigkeiten gebracht“, so Keszler dazu.