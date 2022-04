Marc Pircher: "Habe noch nie in meinem Leben einen Tropfen Alkohol getrunken"

Die Hits von Schlagerstar Marc Pircher (44) dürfen auf keinem Zeltfest und auf keiner Trachtenparty fehlen. Das Bier fließt da ja auch oft in Strömen, Pircher selbst wird aber nie zum Krügerl greifen.

Als er in der Sendung "Musik für Sie" darauf angesprochen wird, warum er denn spätabends an seinem Geburtstag immer noch nüchtern sei, antwortet er: "Das liegt daran, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Tropfen Alkohol getrunken."

Eine Erklärung gab's von ihm auch noch dazu. "Das hat einen gesundheitlichen Hintergrund. Das liegt daran, dass ich bei der Geburt Epileptiker war und da hat mir mein Arzt immer geraten, bitte nicht zu trinken."

Und an diesen wertvollen Rat hält sich Marc Pircher wohl bis heute.