Manege frei: So sieht die Style Bible für den Life Ball 2019 aus

Limitierte Auflage von 1.000 Stück, kreativ umgesetzt in den USA und in Österreich und 280 Seiten stark, so zeigt sich die diesjährige Style-Bible des Life Balls, die am Donnerstagabend im Wiener Lusthaus pompös präsentiert wurde. „In Vielfalt vereint“, so das heurige Motto – eine Reise über den Regenbogen, die Schwarz-Weiß beginnt und in einer fantastischen, bunten Welt endet.