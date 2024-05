Magische Mode-Momente mit Nina Hollein auf der glamourösen Met-Gala

Die gebürtige Wienerin lebt seit sechs Jahren in New York und sie wird auch heuer wieder die legendäre Met-Gala (heute, Montag) besuchen. Natürlich in einer Eigenkreation. "Das Kleid ist Teil einer 'Zero Waste'-Serie. Es entstehen eine Reihe von Einzelstücken – das endgültige Design ergibt sich jeweils aus den Stoffmengen, die noch übrig sind. Das ist ein sehr spontaner Prozess – und auch eine mathematische Herausforderung!", erzählt sie dem KURIER. "Es hat mich inspiriert, ein Kleid simultan, spontan zu entwerfen. Das fühlt sich fast an wie abstrakte Malerei. Ich glaube auch, dass es gut zum diesjährigen Thema der Gala 'Garden of Time' passt: ein florales Motiv – allerdings in der abstrakten Sprache der Farben." Und obwohl ihr Ehemann Max Hollein der Direktor des Metropolitan Museum of Art in New York ist, können die beiden die Met-Gala "mehr oder weniger inkognito" genießen. "In den letzten Jahren war es immer ein großes Vergnügen, auch ein bisschen surreal – auf alle Fälle ein einziger Rausch! Die Stimmung ist immer sehr offen und locker. Das Performance-Programm während des Dinners ist meist ein Überraschungsauftritt auf allerhöchstem Niveau. Und danach braucht man noch extra Energie für die Afterpartys!"