Lugner-Ex Bahati reicht's im Forsthaus Rampensau: "Lasse mir nicht den Mund verbieten"

Auch Bahati selbst ist immer wieder Kritik ausgesetzt: "Ich bin mittendrin im Geschehen und sage, was ich denke. Schnell wird versucht, mich in eine Schublade zu stecken, nämlich die der ,hysterischen, lauten, schwarzen Frau', die lieber still sein sollte."

Das lässt sie sich aber nicht gefallen, lautet ihre klare Ansage: "Aber nicht mit mir, Amigos! Ich lasse mir von niemandem den Mund verbieten und schon gar nicht von ein paar Clowns, die offensichtlich frauenfeindliche Aussagen tätigen, auf Kommando des Alphatierchens sogar ein lebendes Insekt essen, und auch nicht davor zurückschrecken, für ihren Sieg andere zu unterdrücken. Stärke zeichnet sich für mich dadurch aus, dass man den Mut hat, Dinge direkt anzusprechen und nicht hinter dem Rücken der anderen!"