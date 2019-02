Liebesgeflüster: Prominente Gedanken zum Valentinstag

Eine Milliarde Briefe werden weltweit an diesem Tag verschickt, alleine tausend davon gehen an eine Julia in Verona (na, kommt das bekannt vor?) und 220.000 Mal wird im Durchschnitt die Frage aller Fragen gestellt - und die ist nicht "Was essen wir heute?", sondern "Willst du mich heiraten?".

Der längste Kuss am Valentinstag war übrigens 2013 und fand in Bangkok statt und dauert 58 Stunden (ja wirklich, kein Tippfehler!)

Alleine in Österreich und Deutschland schenken 70 Prozent der Menschen Blumen zum Valentinstag. Und was halten Sie davon?