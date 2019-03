Liebes- und Kleider-Walzer am Opernball

Apropos Lager: Von jenem extra auferstanden war Charity-Lady Jeannine Schiller, die wegen ihrer schmerzenden Bandscheiben sogar ein paar Tage das Bett im Krankenhaus hatte hüten müssen. Aber rechtzeitig zum Opernball war sie wieder fit oder zumindest so tapfer, so zu tun, um in ihrer wunderschönen Thang-de-Hoo-Robe ein bisserl durchs Gewühl zu flanieren.