Letzter Auftritt von Puls4-Moderatorin Johanna Setzer vor Pause

Morgen Freitag (ab 05:30 Uhr) nimmt Johanna Setzer noch einmal auf der Café Puls-Couch Platz bevor sie sich in die Babypause verabschiedet - diesmal aber als Gast. Eigentlich hätte sie ja diese Woche noch moderieren sollen, aber der Arzt schickte sie vorzeitig in Mutterschutz. "Er meinte, dass Stress nicht so fein wäre und früh aufstehen auch nicht. Da habe ich klein beigegeben", erzählt Setzer.

In der Sendung wird sie mit Torte, Pfingstrosen und Babyspielzeug aus Holz empfangen. Außerdem gibt's die besten Momente aus ihren 15 Jahren bei Café Puls. Da ist natürlich auch ihr Verschleiß an männlichen Moderatorenkollegen ein Thema. Und eine besondere Überraschung hat Johanna Setzer noch: Sie wird das Geschlecht ihres Babys verraten. "Die Leute reden mich schon ständig darauf an und ich verplappere mich sowieso schon die ganze Zeit."