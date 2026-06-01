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Liebesgerüchte bei "Let's Dance": Was Kathrin Menzinger dazu sagt

Bei der RTL-Sendung "Let's Dance" wurde hinter den Kulissen über Kathrin Menzinger und ihren Promi Jan Kittmann getuschelt.
01.06.2026, 15:20

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Profitänzerin Kathrin Menzinger

Wochenlanges Training auf höchstem Niveau, viele Stunden gemeinsame Zeit und jede Menge Körperkontakt. Bei Tanzshows wie "Let's Dance" und auch "Dancing Stars" kommen immer wieder Gerüchte auf, dass sich Promi und Profi viel näher kommen als nur bei den Livesendungen auf dem Tanzparkett. 

So wie einst 2023 bei "Dancing Stars", wo es Gerüchte gab, Motorsportexpertin Corinna Kamper und Profi Danilo Campisi seien mehr als nur Tanzpartner. Okay, in dem Fall hat es dann auch gestimmt, jetzt haben die beiden sogar geheiratet (der KURIER berichtete).

Corinna und Danilo: "Dancing Stars"-Traumpaar hat geheiratet

Und auch bei der aktuellen Staffel "Let's Dance", die kürzlich mit dem Sieg von Sängerin Anna-Carina Woitschack endete, brodelte die Gerüchteküche.

Laut Bild soll es zwischen GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann und Profitänzerin Kathrin Menzinger geknistert haben. Da wird von "auffälligen Situationen während der Staffel" berichtet.

Man will die beiden sogar in der Umkleidekabine überrascht haben. Laut Bild soll Kittmann verheiratet sein, bei Menzinger weiß man, dass sie sich kürzlich sogar mit ihrem langjährigen Partner Maximilian verlobt hat. 

Große Neuigkeiten! Profitänzerin Kathrin Menzinger ist verlobt

Jedenfalls haben die beiden jetzt auf diese Liebesgerüchte reagiert. "Gerüchte zu Affären bei 'Let's Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus", so Kittmanns Management gegenüber Bild.

"Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert", meint Menzinger dazu. 

RTL
kurier.at, LT  | 

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