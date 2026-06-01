Liebesgerüchte bei "Let's Dance": Was Kathrin Menzinger dazu sagt

Wochenlanges Training auf höchstem Niveau, viele Stunden gemeinsame Zeit und jede Menge Körperkontakt. Bei Tanzshows wie "Let's Dance" und auch "Dancing Stars" kommen immer wieder Gerüchte auf, dass sich Promi und Profi viel näher kommen als nur bei den Livesendungen auf dem Tanzparkett. So wie einst 2023 bei "Dancing Stars", wo es Gerüchte gab, Motorsportexpertin Corinna Kamper und Profi Danilo Campisi seien mehr als nur Tanzpartner. Okay, in dem Fall hat es dann auch gestimmt, jetzt haben die beiden sogar geheiratet (der KURIER berichtete).

Und auch bei der aktuellen Staffel "Let's Dance", die kürzlich mit dem Sieg von Sängerin Anna-Carina Woitschack endete, brodelte die Gerüchteküche. Laut Bild soll es zwischen GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann und Profitänzerin Kathrin Menzinger geknistert haben. Da wird von "auffälligen Situationen während der Staffel" berichtet.

Man will die beiden sogar in der Umkleidekabine überrascht haben. Laut Bild soll Kittmann verheiratet sein, bei Menzinger weiß man, dass sie sich kürzlich sogar mit ihrem langjährigen Partner Maximilian verlobt hat.