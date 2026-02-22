Große Neuigkeiten! Profitänzerin Kathrin Menzinger ist verlobt
Die Profitänzerin und ihr Partner sind im Urlaub und haben dort den nächsten Schritt gewagt.
Ein Heiratsantrag unter Palmen klingt romantisch und ist es auch. Das erlebte jetzt die Profitänzerin Kathrin Menzinger ("Let's Dance" und vormals "Dancing Stars"). Denn sie weilt mit ihrem langjährigen Freund, dem Fotografen Maximilian Kumptner, gerade im Urlaub und dort stellte dieser die Frage der Fragen.
Für Menzinger gab's da auch nur eine Antwort, wie sie auf Instagram teilte: "Eine Million Mal Ja".
Die beiden sind bereits seit sieben Jahren ein Paar und offenbar bereit für den nächsten Schritt. Davor war Menzinger mit ihrem Tanzpartner Vadim Garbuzov zusammen, mit dem sie aber nach wie vor gut befreundet ist. Unter die Verlobungsnachricht schickte er etwa gleich ganz viele Herzerln.
Kommentare