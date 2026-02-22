Große Neuigkeiten! Profitänzerin Kathrin Menzinger ist verlobt

Ein Heiratsantrag unter Palmen klingt romantisch und ist es auch. Das erlebte jetzt die Profitänzerin Kathrin Menzinger ("Let's Dance" und vormals "Dancing Stars"). Denn sie weilt mit ihrem langjährigen Freund, dem Fotografen Maximilian Kumptner, gerade im Urlaub und dort stellte dieser die Frage der Fragen.

Für Menzinger gab's da auch nur eine Antwort, wie sie auf Instagram teilte: "Eine Million Mal Ja".