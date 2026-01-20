Nach acht Jahren: Profitänzer Vadim Garbuzov ist wieder Single

Gegenüber der deutschen Zeitschrift "Bunte" verriet der Tänzer aber jetzt, dass er wieder Single sei. "Ich war tatsächlich einer langen Beziehung, acht Jahre lang, Vor Kurzem haben wir sie beendet."

Profitänzer Vadim Garbuzov wirbelte bei "Dancing Stars" und "Let's Dance" schon mit vielen Frauen (und auch einem Mann: 2011 mit Alfons Haider) über das Tanzparkett. Privat hatte er aber acht Jahre lang nur Augen für seine Freundin Nicole Ettlinger .

Dennoch ist er schon wieder offen für Neues. Er nutzt Dating-Apps und ist "offen für Anfragen", wie er grinsend sagt. Das Kennenlernen könnte sich allerdings aufgrund der zeitlichen Komponente etwas schwierig gestalten. "Ich bin sehr viel unterwegs, möglicherweise bis zu vier Monate für Let's Dance, dann folgt die Live-Tour und ich besuche meine Familie in Kanada, unterrichte dort."

Er sucht aber auch nicht nach einem bestimmten Typ Frau: "Es muss einfach passen. Das Gefühl muss stimmen." Vielleicht lernt er sie ja auch auf dem Tanzparkett kennen, obwohl er da eher zurückhaltend ist. "Ich bin jemand, der das professionell angeht. Tanzen ist für mich ein Job." Aber: "Tanzen hilft beim Kennenlernen".

Vadim Garbuzov machte fünfmal bei der österreichischen TV-Show "Dancing Stars" mit und achtmal bei der deutschen Version "Let's Dance".