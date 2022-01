"Unter uns": Jetzt wird Larissa Marolt so richtig intrigant

Spielte die Kärtnerin Larissa Marolt (29) in der Telenovela "Sturm der Liebe" noch Traumfrau Alicia, wechselt sie in einer anderen deutschen Serie jetzt auf die Seite des Bösen.

Denn wie RTL verkündete, wird Marolt ab 12. Jänner als totgeglaubte Fiona Jäger bei "Unter uns" zu sehen sein. Sie verkörpert die Rolle der Tochter von Rolf Jäger, der als schwarzes Schaf der Familie gilt und Straftaten von Betrug über Brandstiftung bis hin zu Mord vorweisen kann.

Und da der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, kennt sich auch Fiona bestens mit dem Spinnen von Intrigen aus.

"Rolf Jäger ist bei ,Unter uns' ja quasi eine Legende und es macht Spaß als seine Tochter in die Rolle des Bösen zu schlüpfen. An Fiona begeistert mich ihre Unberechenbarkeit! Man weiß nie, was als Nächstes kommt! Ich mag schwierige, tiefgründige Charaktere", sagt Larissa Marolt über ihre neue Aufgabe.