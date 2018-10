Larissa Marolt nimmt endgültig Abschied vom Fürstenhof

Am Montag feierte sie noch groß TV-Hochzeit, heute war es das dann mit der Ärztin Alicia Lindbergh. Larissa Marolt (26) verlässt die beliebte Serie "Sturm der Liebe" (Das Erste und ORF2).

"Mein Engagement bei „Sturm der Liebe“ war eine Erfahrung fürs Leben. Mich hat der wahnsinnige Zusammenhalt in dieser Produktion beeindruckt. Ich nehme unglaublich viele schöne Erinnerungen und enge Freundschaften mit", sagt sie gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. Als etwas ganz besonderes werden ihr die beiden Hochzeiten mit Christoph Saalfeld (gespielt von Dieter Bach) und Viktor (gespielt von Sebastian Fischer) und die Arbeit mit dem Pferd in Erinnerung bleiben. Nicht vermissen wird sie hingegen das frühe Aufstehen das enorme Pensum und den unglaublichen Zeitdruck. "Das war nicht immer leicht. Aber es war eine großartige Schule."