Larissa Marolt erlebte ein besonders skurriles Fotoshooting

Model Larissa Marolt hat wieder mal einen Top-Job an Land gezogen: eine große Werbekampagne für Erdbeeren - das dachte sie zumindest. Doch als sie auf dem vermeintlichen Erdbeerhof ankam, wurde ihr erklärt, dass man gar keine Erdbeeren mehr habe und die Produktion völlig auf Sauerkraut umgestellt worden sei.

Deshalb soll Marolt ein Sauerkrautkleid anziehen und ihren Kopf durch ein Loch in einer Kohlkopfwand stecken. Als Larissa immer verwirrter ist, ruft sie ihren Papa Heinz Anton Marolt an, der auch ihr Manager ist. "Willst du mich verarschen? Ich meine, ich weiß nicht, was du da ausgemacht hast?", wirft sie ihm an den Kopf. Der lässt sich aber nichts anmerken und bittet seine Tochter, "den tollen Job" doch zu machen.

Als Larissa Marolt dann aber noch gebeten wird, für die Radiokampagne einen Pups ins Mikro zu machen, wird es ihr zu bunt. Doch dann kommt auch die Auflösung: Barbara Schöneberger meldet sich via Tablet - die skurrile Kampagne war für die Sendung "Verstehen Sie Spaß?".