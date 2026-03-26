Barbara Schöneberger verrät gefinkelten Ostereier-Trick ihres Opas aus der Kindheit

Moderatorin Barbara Schöneberger hat bei der Ostereiersuche für ihre Kinder früher auf eine bewährte Strategie ihres Großvaters gesetzt. Sie habe oft einen Trick von ihm angewandt, als ihre Kinder noch kleiner gewesen seien, sagte Schöneberger, die am Samstagabend wieder den Showklassiker "Verstehen Sie Spaß?" moderiert. "Er hat mit mir immer einen Osterspaziergang gemacht. Dabei hatte er exakt drei Schokoladenostereier dabei. Die hat er während des Spaziergangs immer wieder in die Gegend geworfen und mich dann finden lassen", führte die Entertainerin aus. "Ich habe ihm natürlich vertrauensvoll die Eier gegeben, damit er sie für mich verwahrt. Am Ende des Spaziergangs war ich sicher, ganz viele Eier gefunden zu haben, tatsächlich blieb es natürlich bei den dreien." Da es aber auch noch viele andere Sachen gab, so Schöneberger, habe sie es nicht wirklich bemerkt.

Zu Ostern bemale die ganze Familie immer Eier. Auch gebe es immer ein "riesengroßes Event" mit allen. Inzwischen seien alle Kinder so groß, dass es nicht mehr nur in Schmiererei und Chaos ende.

Fitzek legt Kalkofe herein

Für die in Berlin aufgezeichnete Fernsehshow waren wieder verschiedene Promis im Einsatz. Autor Sebastian Fitzek legt bei "Verstehen Sie Spaß?" zum Beispiel den Komiker Oliver Kalkofe mit einem absurden Thriller-Projekt herein. Schauspieler Moritz Bleibtreu nimmt Immobilienmakler bei einer Haussuche aufs Korn. Und Schauspielerin und Model Larissa Marolt wird mit einem Dreh zu einem fragwürdigen Werbedeal in die Falle gelockt. Zu Gast sind auch die Schauspielerin Meltem Kaptan und Rapper Eko Fresh.