Kunst aus Glas und Gewehrpatronen: Wiedenhofer-Ausstellung in Venedig

Sind die Würfel für die Menschheit gefallen? Diese Frage stellt sich die österreichische Künstlerin Sabine Wiedenhofer mit ihrer Ausstellung "SO SORRY – Alea iacta est", die jetzt feierlich in der Tesa 99 bei der 60. Biennale di Venezia eröffnet wurde.

In einem überdimensionalen mit Wasser gefüllten Glasbecken hat sie das Gesellschaftsspiel "Mensch, ärgere dich nicht" mit Muranoglas-Figuren aufgebaut. Darüber prangen, in einem Schriftzug aus über 1.000 von der NATO verwendeten Gewehrpatronen, die Wörter "SO SORRY".