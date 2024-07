Kratky besuchte Gruft und startet Aufruf: "Komme selber aus bescheidenen Verhältnissen"

In den nächsten Tagen wird's so richtig heiß in Wien. Ö3-Moderator Robert Kratky hat der Wiener Gruft einen Besuch abgestattet und ruft jetzt dazu auf, obdachlose Menschen mit einem sogenannten Hitzepaket zu unterstützen.

"Ich habe als Kind mitbekommen, diese ständige Angst: wie kommt man mit dem wenigen Geld zurecht?", erzählt er.